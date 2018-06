Ajax maakt melding van komst Tadic en betaalt 11,4 miljoen euro

Ajax en Southampton hebben een akkoord bereikt over de transfer van Dusan Tadic, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. De 29-jarige aanvallende middenvelder sluit per 1 juli officieel aan bij de Amsterdammers.

Southampton doet geen mededelingen over de transfersom, maar Ajax laat wel weten dat men 11,4 miljoen euro betaalt en dat dat bedrag door variabelen kan oplopen tot maximaal 13,7 miljoen euro. Eerder ging De Telegraaf nog uit van een transfersom van 17,1 miljoen, maar de club van trainer Erik ten Hag betaalt dus aanzienlijk minder.

“De komst van Tadic betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie”, reageert directeur spelersbeleid Marc Overmars. “Hij is op meerdere posities inzetbaar, zowel op het middenveld als voorin. Zijn ervaring is bovendien belangrijk voor de vele jonge talenten die we in de selectie hebben. Hij is een winnaar eerste klas en dat soort spelers heb je er graag bij.”

Tadic brak door bij Vojvodina Novi Sad en kwam via FC Groningen bij FC Twente terecht. Hij werd in 2014 voor veertien miljoen euro verkocht aan Southampton en in dienst van the Saints staat de 55-voudig international op 24 doelpunten en 35 assists in 162 wedstrijden. Hij gaat bij Ajax een contract voor vier seizoenen tekenen.