Blessure zit Van Ginkel dwars: ‘Transfer is niet aan de orde’

Maro van Ginkel staat voor een belangrijke fysieke keuze en zal deze zomer in ieder geval niet naar PSV komen, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Karel Jansen tegenover het Eindhovens Dagblad. De 25-jarige middenvelder kampt met knieklachten en met de medische staf van Chelsea wordt er momenteel gekeken naar de situatie.

“Of we gaan het nu met rust proberen op te lossen, of via injecties of toch weer een operatie. Dat zijn de scenario's die afgewogen worden. Een transfer is op dit moment in ieder geval totaal niet aan de orde”, zegt de belangenbehartiger van Van Ginkel. De middenvelder werd de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met Fenerbahçe, maar die geruchten verwijst Jansen naar het rijk der fabelen. “Dat heeft nooit gespeeld.”

Van Ginkel moet de komende maanden herstellen en zou dan mogelijk in januari door Chelsea verhuurd kunnen worden. “Dat is niet ondenkbaar, maar op dit moment erg vroeg. PSV heeft voor Marco in de afgelopen jaren een heel belangrijke betekenis gekregen en andersom voelt hij ook het vertrouwen en de waardering. We staan nu eerst voor andere keuzes, waarbij fit worden voorop staat.”

“De situatie is zoals hij is, maar het verleden heeft uitgewezen dat Marco kan knokken en er daarna weer staat”, besluit Jansen. Van Ginkel speelde totaal twee seizoenen op huurbasis voor PSV en vierde twee keer de landstitel met de Eindhovenaren. Het contract van de middenvelder bij Chelsea loopt nog tot medio 2020.