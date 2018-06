‘Transfer Van Ginkel waarschijnlijk van de baan door nieuwe blessure’

Marco van Ginkel stond in het verleden al een aantal keer lang aan de kant met zware knieblessures en het noodlot lijkt opnieuw toe te hebben geslagen voor de middenvelder. Voetbal International meldt woensdagmiddag namelijk dat de achtvoudig Oranje-international mogelijk opnieuw maanden uit de roulatie is met een kwetsuur aan zijn rechterknie.

Van Ginkel heeft al eerder problemen gehad met dit gewricht en moest het afgelopen seizoen ook meerdere wedstrijden laten schieten bij PSV, de club die hem huurde van Chelsea. De 25-jarige middenvelder heeft met zijn Engelse werkgever over het probleem gesproken en moet nu beslissen of hij onder het mes wil gaan, waardoor hij maanden aan de kant zou staan.

Van Ginkel werd de afgelopen weken in verband gebracht met een, al dan niet tijdelijke, overstap naar Fenerbahçe, waar Phillip Cocu aankomend seizoen de scepter zwaait. Als hij er inderdaad lang uit ligt, zal de belangstelling van de Turkse grootmacht echter op een laag pitje komen te staan. PSV is momenteel ook niet geïnteresseerd in de middenvelder, die vorig seizoen nog de aanvoerdersband droeg in Eindhoven, en speurt naar nieuwe versterkingen voor die positie.

Bij Chelsea staat de geboren Amersfoorter nog tot medio 2020 onder contract. Mede vanwege blessureleed is het echter nooit van een grote doorbraak gekomen voor de speler die in 2013 voor acht miljoen euro werd overgenomen van Vitesse. Na verhuurperiodes bij AC Milan en Stoke City streek hij begin 2016 neer bij PSV en daar was hij ook de afgelopen anderhalf jaar actief. In het Phillip Stadion werd hij twee jaar geleden en dit jaar landskampioen.