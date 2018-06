‘De telefoon blijft rinkelen, hij kan naar LaLiga, de Ligue 1 en de Bundesliga’

Rafael Alcântara werd afgelopen halfjaar door Internazionale gehuurd van Barcelona, maar maakt voorlopig niet definitief de overstap naar Milaan. I Nerazzurri hebben de optie tot koop in de huurdeal, die 35 miljoen euro bedroeg, niet gelicht en zaakwaarnemer Mazinho benadrukt dat er nu andere opties overwogen worden.

“Internazionale was onze prioriteit, maar de deadline is verstreken. We konden het ons niet veroorloven om nog langer te wachten, dus nu is het goed om de andere opties af te wegen. Rafinha vond het geweldig bij Inter, paste zich snel aan en was geliefd bij de fans. Het is jammer, want hij had graag met de club in Europa gespeeld”, zegt vader én zaakwaarnemer Mazinho in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

“De overeenkomst met Barcelona verliep op 5 juni. Mijn zoon zou nog terug kunnen keren bij Internazionale, maar het heeft eigenlijk te lang geduurd”, vervolgt de belangenbehartiger van de 25-jarige middenvelder. “Als ze hem serieus hadden gewild, hadden ze wel met overtuiging gehandeld. Het is nu zaak om de juiste club te kiezen. Er is al met Barcelona gesproken en we bekijken wat het beste is voor beide partijen. We wachten tot zij hun intenties duidelijk maken.”

“Er zijn genoeg mogelijkheden, aangezien Rafinha zich bij Internazionale heeft laten zien. De telefoon blijft rinkelen, er zijn aanbiedingen uit LaLiga, de Ligue 1 en de Bundesliga. Ook uit de Serie A hebben enkele topteams geïnformeerd. We hebben tot nu toe alles afgehouden, omdat Inter probeerde om zijn afkoopclausule naar beneden te krijgen. Nu moeten we zo snel mogelijk een nieuwe club vinden”, besluit Mazinho. Het contract van Rafinha bij Barcelona loopt nog tot medio 2020.