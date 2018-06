‘Wat mensen er ook van denken, Fenerbahçe is een ontzettend grote club’

PSV begon woensdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zonder Phillip Cocu. De 47-jarige oefenmeester verlaat de Eindhovenaren voor een avontuur bij het Turkse Fenerbahçe en wordt opgevolgd door Mark van Bommel. Jorrit Hendrix is niet verbaasd dat Cocu heeft besloten om een nieuwe stap in zijn carrière te zetten.

“Bij de eerste berichten dacht ik dat het maar geruchten waren. Een paar dagen later bleek het concreet. Of ik verbaasd ben dat Phillip vertrekt? Nee, zeker niet. Hij heeft hier veel bereikt en het is een goede trainer. Dat hij een keer een stap wil maken is logisch”, zegt Hendrix op de officiële website van PSV. “Het zal nieuw zijn met Van Bommel, een beetje wennen in het begin maar ik kijk er met heel veel plezier naar uit.”

“We gaan er alles aan doen om er in augustus te staan”, concludeert de middenvelder. Ook Luuk de Jong snapt dat Cocu heeft besloten om PSV te verlaten. “Voor mij persoonlijk is het jammer dat Phillip vertrekt, want ik had een goede band met hem. Maar wat mensen er ook van denken, Fenerbahçe is een ontzettend grote club. Een heel mooie stap en ik hoop dat hij het goed gaat doen. Met het aanstellen van Van Bommel heeft de club direct goed geschakeld.”

De Jong heeft zin om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen. “Ik heb zin om de jongens weer te zien, de gezelligheid op de club en straks ook de wedstrijden”, stelt de 27-jarige spits. PSV moet zich in de komende weken klaarstomen voor de laatste kwalificatieronde van de Champions League, die in augustus afgewerkt zal worden.