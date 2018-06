FC Twente pakt miljoenen en ziet international naar Bundesliga verkassen

Fredrik Jensen verkast naar FC Augsburg. De Duitse club meldt woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de twintigjarige middenvelder, die nog twee jaar vastlag bij FC Twente, voor vijf jaar heeft getekend. Volgens TC Tubantia verdient Twente ongeveer drie miljoen euro met de overgang van de international van Finland.

“Als kleine jongen droom je er altijd van om in een Europese topcompetitie te mogen spelen", reageert Jensen op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan deze droom waarmaken met de overstap naar FC Augsburg in de Bundesliga. Ik kijk erg uit naar de nieuwe uitdaging en ik wil alles doen wat ik kan om het team te helpen hun doelen te bereiken."

“We zijn blij dat we Fredrik Jensen hebben kunnen vastleggen", zegt technisch directeur Stefan Reuter over zijn aankoop. "Hij is een jonge, getalenteerde speler die zich volgens ons goed kan ontwikkelen in deze familiaire omgeving." Augsburg eindigde de afgelopen voetbaljaargang op de twaalfde plek in hoogste Duitse klasse.

Het vertrek van de zesvoudig international komt niet uit de lucht vallen. De verhalen deden al langer de ronde dat de jongeling de stap naar de Bundesliga-club zou maken. Na de degradatie van de Tukkers had Jensen al aangegeven te willen vertrekken. In totaal speelde de aanvallende middenvelder zestig wedstrijden voor de club uit Enschede, waarin hij negen keer scoorde en zes assists produceerde.