‘Ik wil de hele Braziliaanse natie vertellen: ik heb toen gehuild’

Brazilië wist vrijdag op het nippertje te winnen van Costa Rica door late treffers van Philippe Coutinho en Neymar. Na het laatste fluitsignaal brak laatstgenoemde speler in tranen uit als gevolg van ongekende vreugde. Tite begrijpt de tranen bij zijn sterspeler wel en geeft aan dat ook hij overmant werd door emoties na de zwaarbevochten zege.

“Huilen is geen teken van zwakte, ik moest ook huilen toen het voorbij was”, wordt de bondscoach geciteerd door onder meer ESPN. “We moeten niet denken dat een moment van veel emotie betekent dat iemand emotioneel instabiel is. Er is een balans tussen verstand en emotie en er is een moment waarin je ijzig koel moet blijven en de rust moet bewaren.”

Tite zegt dat hij twee jaar gelden, toen hij voor het eerste de trainer was van de nationale ploeg van Brazilië, moest huilen toen er met 0-3 werd gewonnen van Ecuador. “Ik wil de hele Braziliaanse natie vertellen: ik heb toen gehuild. Toen ik mijn vrouw belde, huilde ik door de vreugde. Ik ben nou eenmaal emotioneel. Ik huilde ook met trots, want er was veel druk.”

Ook Miranda steunt Neymar. “Wat er is gebeurd in de vorige wedstrijd is voorbij. Het is nu belangrijk om te winnen. We moeten vooruitkijken. We moeten nu niet meer denken aan individuele spelers en hun acties. Onze focus ligt nu volledig op de wedstrijd tegen Servië”, aldus de verdediger. Woensdagavond heeft Brazilië genoeg aan een gelijkspel tegen Servië om kwalificatie af te dwingen.