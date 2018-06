Liverpool betaalt zestig miljoen: ‘Gerrard gaf me zijn rugnummer’

Liverpool verzekerde zich vorig jaar al van de komst van Naby Keïta, die afgelopen seizoen echter nog actief bleef voor zijn oude werkgever RB Leipzig. Per 1 juli is de Guinees officieel speler van the Reds en de middenvelder liet woensdag in de aanloop naar de nieuwe voetbaljaargang voor het eerst zijn gezicht zien op Anfield.

“Ik heb voor Liverpool gekozen omdat het een team is dat ik vaak aan het werk heb gezien. Ik heb er ook veel over gesproken met Sadio Mané, hij heeft mij veel verteld over het team en over de club. Ik heb ook met de trainer (Jürgen Klopp, red.) gepraat en hij heeft mij over het project verteld, dat heeft mij nog meer gemotiveerd om hier naartoe te komen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever. “Als je kijkt naar wat ze vorig seizoen voor elkaar hebben gekregen, dan wil ik aankomend seizoen iets vergelijkbaars bereiken. Alleen dan nog beter.”

Keïte gaat in Engeland met nummer 8 op de rug spelen en kreeg zijn shirt woensdag uit de handen van Steven Gerrard, een van zijn illustere voorgangers met dat rugnummer: “Het was een ongelooflijke dag voor mij. Hij gaf mij dat shirt en dat was een verrassing, ik had het niet verwacht. Toen hij binnenkwam keek ik hem aan en zei ik ‘wauw’, omdat hij een legende is. Hij is iemand die altijd respect toonde, altijd alles gaf op het veld en iemand die hier geliefd is. Als zo iemand je zijn rugnummer geeft, is dat niet iets om licht op te vatten. Het betekent dat ik moet proberen om hetzelfde te doen als hij heeft gedaan, dat is mijn motivatie.”

Liverpool zag RB Leipzig zich afgelopen seizoen kwalificeren voor de Europa League en maakt zodoende zestig miljoen euro over voor de 23-jarige Keïta. Als die Roten Bullen naast Europees voetbal hadden gegrepen, had dat de Engelsen 5,5 miljoen euro gescheeld, terwijl Champions League-kwalificatie voor Leipzig Liverpool weer aardig in de papieren was gaan lopen. Als de Duitsers zich hadden weten te plaatsen voor het miljardenbal, moest Liverpool volgens de eerder gemaakte afspraken namelijk 67 miljoen euro betalen voor zijn aanwinst.