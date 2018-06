Barça sluit miljoenendeal met Juve uit: ‘Hij past niet in de strategie’

Miralem Pjanic wordt de laatste maanden in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Juventus. De middenvelder zou in beeld zijn bij Barcelona en zou worden gezien als de opvolger van Andrés Iniesta, die is vertrokken naar het Japanse Vissel Kobe. Directeur Ariedo Braida verzekert echter dat een overgang naar Catalonië niet gaat plaatsvinden.

Barcelona zou op zoek zijn naar nieuwe middenvelders, aangezien Iniesta is verkast en mogelijk ook André Gomes en Denis Suárez de Spaanse landskampioen gaan verlaten. De Catalaanse topclub heeft zich echter al verzekerd van de diensten van Arthur van Grêmio en bij mogelijke andere aanwinsten wordt niet gedacht aan Pjanic, claimt Braida.

“Er zijn geen onderhandelingen en ik geloof ook niet dat wij geïnteresseerd in hem zijn”, zegt de sportbestuurder in gesprek met JuveNews. “Hij is een goede speler, maar nu hebben we een Braziliaan (Arthur, red.) die de rol van regisseur op zich gaat nemen. Er zijn anderen die de zaken op de transfermarkt regelen namens Barcelona, maar ik ken de strategie van de club en Pjanic past daar niet in.”

De 28-jarige Pjanic staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Juventus, nadat de club 32 miljoen euro betaalde aan AS Roma. Sindsdien kwam de 81-voudig international van Bosnië en Herzegovina tot 91 wedstrijden voor la Vecchia Signora, waarin hij 15 doelpunten maakte en 28 assists afleverde. Pjanic ligt nog tot medio 2021 vast in Turijn.