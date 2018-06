Eriksen waarschuwt: ‘Het heeft alleen maar tegen ons gewerkt’

Denemarken wist zich dinsdag te plaatsen voor de volgende ronde van het WK door doelpuntloos gelijk te spelen tegen groepswinnaar Frankrijk. Christian Eriksen is tevreden over het verloop van het WK voor de Deense ploeg tot dusver. Wel heeft de middenvelder van Tottenham Hotspur zijn twijfels over het gebruik van de VAR, dat voor het eerst wordt gebruikt op het WK.

“Tot nu toe heeft het alleen maar tegen ons gewerkt. We hebben twee wedstrijden gehad met twee strafschoppen tegen”, refereert Eriksen, geciteerd door de London Evening Standard, aan de penalty’s van Australië en Peru. “Het (de VAR, red.) probeert het spelletje perfect te maken, maar ik vind dat het voetbal een beetje zijn charme verliest.”

“Als speler verwacht je iedere keer iets wanneer je in het strafschopgebied komt. Als iemand valt, word je nerveus, want de scheidsrechters moeten het terugkijken. En dan kan alles gebeuren. Er is heel veel verschil vergeleken met het gevoel dat je normaal hebt als iemand zich in het strafschopgebied bevindt”, besluit de sterspeler van Denemarken.

Door het gelijkspel tegen les Bleus in het Luzhniki Stadion werd Denemarken tweede in poule C. Eriksen erkende tegenover de NOS dat het spel niet de schoonheidsprijs verdiende. "Onze opdracht was om door te gaan op dit WK en dat hebben we gedaan. We zijn zeer tevreden, ook al was het niet het meest aantrekkelijke duel om te zien." Zondag speelt Denemarken in de achtste finale tegen Kroatië.