Ziyech is er ‘wel een keer klaar mee’: ‘Bij Ajax zijn ze ook niet gek’

Hakim Ziyech benadrukt in gesprek met Voetbal International dat hij graag wil vertrekken bij Ajax. De middenvelder, die dit WK actief was namens Marokko, merkte tijdens het mondiale eindtoernooi weer wat het verschil is tussen de fans van het Afrikaanse land en de supporters in Nederland. “Ja, het is anders dan in Nederland, waar de mensen het stadion gebruiken om hun onvrede kenbaar te maken”, aldus Ziyech.

De Marokkaans international is van mening dat er selectief naar zijn gegevens wordt gekeken. “Zo kunnen de statistieken dan misschien wel zijn, maar er is nog een andere statistiek en die luidt dat ik ook de meeste ballen veroverde. Daarmee heb ik nooit te koop gelopen, want het zal wel. Het gaat erom hóé je naar spelers kijkt. Zie je de positieve kanten of de negatieve?”

“Bij Ajax zijn ze ook niet gek. Ik kreeg daar elke week alle cijfers te zien en die waren goed. Anders hadden de trainers toch wel ingegrepen?” Ziyech werd ‘een beetje moe’ van het feit dat er de laatste tijd veel over hem werd gesproken in Nederland. “Al die verhalen, al die cijfers en statistieken die niet strookten met wat ik op de club te zien kreeg en hoe ze daar over me denken. Als het verschil zo groot is, dan lijkt het toch of men je aan het zoeken is. Het mag allemaal, hoor, maar ik ben er dan wel een keer klaar mee.”

Ziyech zegt dat hij nog altijd blij is met zijn keuze voor Marokko in plaats van Oranje. De spelmaker maakte deze beslissing ‘met zijn hart en verstand’: “Het is zo gegroeid. Ik hoorde op een gegeven moment niks meer van de KNVB. Oké, dat kan. Maar intussen belden ze wel met andere jongens die een Nederlands paspoort hebben. Dat zegt dan wel wat, in mijn beleving, al had ik mijn beslissing al wel genomen.”