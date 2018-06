Sevilla maakt maximaal tien miljoen over naar Premier League-degradant

Roque Mesa mag zich definitief speler van Sevilla noemen, zo maakt Swansea City woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Spaanse middenvelder werd het afgelopen halfjaar al door de uit de Premier League gedegradeerde Welshmen verhuurd aan los Rojiblancos, die hem nu permanent hebben ingelijfd.

Met de overstap is naar verluidt in eerste instantie acht miljoen euro gemoeid en dat bedrag kan door een aantal bonussen nog met twee miljoen euro oplopen. Mesa, die tussen 2011 en 2017 naam maakte bij Las Palmas, heeft zich voor drie jaar verbonden aan de Andalusiërs. In de tweede helft van het afgelopen seizoen speelde hij zeven wedstrijden voor Sevilla en dat aantal hoopt hij in de komende jaren flink uit te gaan breiden.

Swansea maakt naast het vertrek van Mesa ook melding van een transfer van Kenji Gorré. De Nederlandse aanvaller, en zoon van voormalig profvoetballer Dean Gorré, verlaat the Swans voor een avontuur bij de Portugese promovendus CD Nacional. Gorré maakte in het verleden elf jaar deel uit van de jeugdopleiding van Manchester United en speelde in het seizoen 2015/16 op huurbasis voor ADO Den Haag. Namens Swansea kwam hij tot één optreden in de Premier League.