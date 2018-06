Mertens maakt diepe indruk met excuses: ‘Ik respecteer hem enorm’

Engeland en België nemen het donderdagavond tegen elkaar op het WK. De confrontatie tussen de twee Europese toplanden betekent een weerzien tussen Gary Cahill en Dries Mertens. Vlak voor het EK van 2012 raakte de verdediger geblesseerd toen hij na een schermutseling met Mertens in botsing kwam met Joe Hart. Cahill heeft echter geen wraakgevoelens.

"Ik denk niet dat ik sindsdien tegen hem heb gespeeld, maar in maart heb ik hem gezien op vakantie in Dubai", zegt Cahill, geciteerd door The Telegraph. De Engelsman, die destijds zijn kaak brak, zegt dat Mertens indruk op hem maakte. "Een mooi verhaal om eerlijk te zijn. Ik zat in een restaurant en plots stapte hij op me af om zich te excuseren."

"Voor mij was dat incident al lang vergeten en vergeven, maar hij deed toch de moeite om zich jaren na dato te verontschuldigen. Ik respecteer hem daarvoor enorm. Hij had dat niet hoeven doen. Hij kende mij niet, ik kende hem niet. Toe hij op me afstapte, wist ik ook niet wie hij was. Het toont gewoon aan dat hij een fatsoenlijke gast is. Niets dan respect."

"Zijn duw had grote gevolgen voor mij. Ik zat bijna op het vliegtuig en voelde dat ik op het EK een belangrijke rol zou kunnen spelen. En dan dat. Het heeft een tijdje geduurd voor ik me eroverheen kon zetten, maar aan de andere kant probeer ik ook het goede in de mens te zien. Ik had gewoon de pech dat ik tegen Joe Hart opliep. Een van de ‘ergsten’, want hij heeft zulke brede schouders."