Juventus lijkt Arias te negeren met deal van veertig miljoen met Valencia

João Cancelo is speler van Juventus. De Portugees international komt over van Valencia, dat de deal woensdagavond via de officiële kanalen zelf aankondigt en 40,4 miljoen euro vangt voor de verkoop van de rechtervleugelverdediger. Cancelo heeft voor vijf seizoenen getekend bij la Vecchia Signora.

De rechtsback, die ook op het middenveld uit de voeten kan, speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Internazionale, dat geïnteresseerd was om hem definitief in te lijven. Cancelo maakte in de 26 gespeelde Serie A-wedstrijden namens Inter namelijk indruk, maar de vraagprijs was naar verluidt te gortig voor de club van Luciano Spalletti.

Bij Juventus moet Cancelo, die niet is opgenomen in de Portugese WK-selectie, de opvolger van de naar Arsenal vertrokken Stephan Lichtsteiner worden. Naar verluidt gaat de vleugelverdediger drie miljoen euro per seizoen verdienen en is er met de transfer dus veertig miljoen euro gemoeid. Juventus zou het transferbedrag over meerdere periodes overmaken aan Valencia.

De back werd in de zomer van 2014 door Valencia gehuurd van Benfica, waarna de club uit de sinaasappelstad een jaar later vijftien miljoen euro overmaakte om Cancelo definitief in te lijven. In totaal kwam hij voor Valencia tot 4 doelpunten en 9 assists in 91 wedstrijden. Santiago Arias van PSV was ook in beeld om naar Juventus te trekken, maar met de komst van Cancelo lijkt dit niet meer te gebeuren.