Ajacied houdt rekening met blessureverleden: ‘Als dit maar goed gaat’

Voor Daley Sinkgraven is er na een slepende enkelblessure weer licht aan het einde van de tunnel. “Bizar hoeveel een voetballer het voetbalspelletje kan missen”, zegt de 22-jarige linkervleugelverdediger annex middenvelder op de clubsite van Ajax. Sinkgraven vertelt dat hij ‘in principe’ op schema ligt in zijn herstelproces.

“Na de operatie van eind november was het mijn doel om sowieso de voorbereiding te halen en op dit trainingskamp van de partij te zijn. Ik ben blij dat het allemaal goed gaat en voel me ook echt lekker”, aldus Sinkgraven, die nog niet kan meedoen aan partijtjes. De jongeling geeft aan dat hij geen datum in zijn hoofd heeft waarop hij weer op het veld wil staan.

“Ik ga mezelf niet meer gek maken. Dat heb ik nu een beetje achter me gelaten. Ik wil niet meer op 80 procent een wedstrijd ingaan. Het moet gewoon helemaal goed zitten, dat ik weet dat ik er tijdens een wedstrijd op 120 procent in kan vliegen. Natuurlijk houdt het verleden van deze blessure me nog wel bezig. Ik merk het op de trainingen al. Bijvoorbeeld als ik een bal voor mijn linkervoet krijg, wil gaan schieten en plots denk: als dit maar goed gaat."

Sinkgraven, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in Amsterdam, zegt het voetbal ‘enorm gemist’ te hebben. “Uiteindelijk denk ik wel dat ik hier sterker uit ben gekomen. Achteraf gezien is het misschien wel goed geweest, ook op het mentale vlak. Maar op het moment zelf, tijdens de revalidatie, wil je niets liever dan gewoon lekker voetballen.”