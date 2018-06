Rashford kijkt uit naar confrontatie: ‘Een beest met enorm veel dreiging’

Engeland speelt donderdag zijn laatste poulewedstrijd tegen België en voor veel van de internationals van the Three Lions wordt dat een weerzien met bekende gezichten. Marcus Rashford zal bijvoorbeeld mogelijk in het veld staan met Romelu Lukaku, zijn ploeggenoot bij Manchester United. De jonge Engelsman denkt dat het een hele klus gaat worden om de Rode Duivel af te stoppen.

“Hij is een beest. Hij zal voor enorm veel dreiging zorgen, het wordt moeilijk om hem onschadelijk te maken”, vertelt Rashford in gesprek met Rio Ferdinand voor het YouTube-kanaal van de voormalige verdediger. “Het verbaast mij ook niet dat hij het zo goed doet. Als je kijkt naar zijn werkethiek en zijn vastberadenheid om beter te worden.”

“We hebben het er al eerder over gehad toen we over Cristiano Ronaldo spraken, die wil om beter te worden. Het is regelmatig voorgekomen dat wij na de training achterbleven op het veld om te oefenen op het afmaken. We hadden daar echt de hele dag kunnen blijven om te proberen beter te worden. Dat is al een kwaliteit op zich.”

Op het trainingsveld kan het er dan ook weleens stevig aan toegaan: “Iedereen is daar rustig, maar iedereen wil ook winnen, zeker als de dingen niet zo lopen als je zelf wil. Er is geen tijd om grapjes te maken. Lukaku is dan een serieuze jongen”, sluit Rashford af. Of Lukaku in actie zal komen tegen Engeland is overigens nog de vraag, aangezien Roberto Martínez mogelijk een aantal spelers rust zal geven. Kevin De Bruyne is een andere bekende naam die wellicht op de bank zal beginnen.