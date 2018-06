Ajacied moet het ‘uitknokken’ met concurrent: ‘Dat was voor mij niet leuk’

Rasmus Kristenen en Noussair Mazraoui maken momenteel onderling uit wie deze voorbereiding de rechtsback is bij Ajax. De Deense verdediger hoopt op het vertrouwen van trainer Erik ten Hag, maar weet dat zijn concurrent er goed opstaat, aangezien de Marokkaan in de slotfase van afgelopen seizoen de voorkeur kreeg.

“Ik voel me topfit,” begint Kristensen in gesprek met Ajax Life. “Ik gebruikte de vakantie om me goed op dit seizoen voor te bereiden. Hopelijk vergroot ik zo mijn kans op speeltijd.” De verdediger moest in het begin wennen aan Ajax: “Alles was nieuw. (...) Ik kwam bovendien halverwege het seizoen en moest me snel aanpassen. Twee weken na mijn komst speelde ik al. Ik liep met veel vragen rond.”

Mazraoui mocht de laatste thuiswedstrijd tegen AZ (3-0) spelen van Ten Hag en maakte indruk, weet Kristensen. “Dat was voor mij niet leuk, maar ik maak me er niet druk om. Ik wil iedereen in deze voorbereiding laten zien dat ik er klaar voor ben en dat ik er sta als de ploeg me nodig heeft. Natuurlijk hoop ik in de basis te komen, maar ik bekijk het realistisch.”

Ten Hag is duidelijk als hem gevraagd wordt hoe Kristensen er bij hem opstaat: “In defensief opzicht moet hij zijn kant beter dichthouden. In offensief opzicht moet hij blijven doen wat hij al deed. Rasmus is hier nu een halfjaar. Hij is gewend en moet zich aangepast hebben. Nu moet hij knokken om in de ploeg te komen. De beste speelt. Laat ze het samen maar uitknokken.”