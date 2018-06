Leegloop bij PSV: doelman vertrekt op huurbasis naar Eerste Divisie

MVV Maastricht neemt Luuk Koopmans op huurbasis over van PSV, zo meldt de club uit de Eerste Divisie woensdagochtend via de officiële kanalen. De 1,90 meter lange Koopmans, 24 jaar, wordt voor één seizoen gehuurd van de Eindhovenaren. Koopmans zat afgelopen seizoen bij de selectie van Jong PSV.

De in Oss geboren doelman kwam eerder uit voor NEC en FC Oss. Trainer Ron Elsen laat op de clubsite van MVV weten blij te zijn met de komst van Koopmans, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in het Philips Stadion: "We hebben met Luuk natuurlijk een keeper die we verschillende keren aan het werk hebben kunnen zien bij Jong PSV."

“Een betrouwbare doelman met lengte, die naast zijn keeperskwaliteiten ook over de benodigde coaching kwaliteiten beschikt. Luuk heeft aangegeven voor zijn kans te willen gaan in Maastricht. Het is aan hem om die kans te grijpen”, besluit Elsen. PSV meldde eerder al dat doelman Hidde Jurjus komend seizoen wordt verhuurd aan De Graafschap.