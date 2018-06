Veldwijk: ‘Hij trok zijn hand terug en zei: ‘Jou geef ik geen hand’’

Lars Veldwijk is inmiddels speler van Sparta Rotterdam, nadat zijn periode bij FC Groningen uitliep op een fiasco. De 26-jarige aanvaller weigerde volgens de Trots van het Noorden in te vallen bij een thuisduel met ADO Den Haag, waarna Veldwijk werd verbannen. In gesprek met Voetbal International blikt de spits terug op zijn verslechterde relatie met trainer Ernest Faber.

Wat exact de reden was voor de slechte klik tussen Veldwijk en Faber weet de aanvaller nog steeds niet. “Er is niks gebeurd. Misschien werd alle aandacht rondom Monica en mij hem wel te veel", doelt Veldwijk op zijn vriendin Monica Geuze, die bekend is om haar vlogs. Veldwijk onderstreept in het interview dat hij absoluut niet weigerde in te vallen tijdens de wedstrijd tegen ADO.

“Dat is niet waar. In de rust kwam de trainer naar me toe. Hij zei: 'Mimoun (Mahi, red.) kan maar zestig minuten spelen, je komt er zo in'”, aldus Veldwijk, die daarna een warming-up van veertig minuten deed. “In minuut 83 ben ik naar de bank gegaan. Ik legde de assistent uit dat ik er klaar voor was. De staf overlegde en besloot vervolgens iemand anders te brengen.”

“Na afloop heb ik samen met mijn teamgenoten de fans bedankt. Op dat moment wist ik nog niet dat er een probleem was. Eenmaal in de kleedkamer heb ik iedereen een hand gegeven. Toen ik dat bij de trainer wilde doen, trok hij zijn hand terug. Hij zei: 'Jou geef ik geen hand'. Vervolgens vertelde hij de groep dat iemand had geweigerd in te vallen. Ik kon alleen maar lachen.”

Veldwijk werd teruggezet naar de beloften, maar hoopte nog op een nieuwe kans bij Groningen. “Faber (inmiddels hoofd jeugdopleiding van PSV, red.) ging weg en ik had een goed gesprek met de nieuwe trainer, Danny Buijs. Hij wilde graag met me verder. Uiteindelijk besloot de directie dat ik transfervrij mocht vertrekken. Ze wilden het seizoen met een schone lei beginnen.”