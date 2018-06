Maradona verklaart bizar gedrag en sloeg doktersadvies in de wind

Diego Maradona was dinsdagavond aanwezig bij het WK-duel tussen Argentinië en Nigeria (2-1) en liet zich af en toe gaan op de tribune. De legendarische oud-voetballer vertoonde bij tijd en wijle bizar gedrag en moest op een gegeven moment ondersteund worden om de skybox binnen te komen. Eenmaal binnen werd snel duidelijk dat het niet helemaal goed ging met de Argentijn.

Maradona danste dinsdag in Sint-Petersburg met een Nigeriaanse fan, vierde de winnende treffer van Marcos Rojo met twee opgestoken middelvingers en moest ook even een tukje doen. Argentijnse media suggereerden dat Maradona onder de invloed was van alcohol en drugs. "Ik wil iedereen laten weten dat het goed met me gaat en dat ik niet in het ziekenhuis ben opgenomen", begint Pluisje.

“In de rust van de wedstrijd tegen Nigeria deed mijn nek erg veel pijn en had ik last van een evenwichtsstoornis. Een arts deed onderzoek en raadde mij aan om in de rust het stadion te verlaten. Maar ik wilde blijven, want we gaven alles en er stond veel op het spel. Hoe kan ik dan weggaan? Een kus voor iedereen. Bedankt voor de steun!”, aldus de oud-voetballer op Instagram.

Martin Arevalo, journalist en een goede vriend van Maradona, gaf al aan dat het inmiddels een stuk beter met de oud-voetballer gaat. Arevalo ontkende eveneens dat zijn kompaan naar een ziekenhuis in Sint-Petersburg was gebracht. “Diego is in het stadion. Zijn bloeddruk was omlaag gegaan. Hij is herstellende en gaat het stadion verlaten”, zo verzekerde Arevalo dinsdagavond via Twitter.