Ten Hag: ‘Ik zou hem graag houden, maar de afspraken liggen er’

Ajax zwaaide Justin Kluivert onlangs uit en Hakim Ziyech lijkt de volgende speler die uit de Johan Cruijf ArenA gaat vertrekken. De spelmaker werd in een eerder stadium eveneens in verband gebracht met een overstap naar AS Roma, maar het is de vraag of i Giallorossi nog interesse hebben nu zij Javier Pastore hebben overgenomen van Paris Saint-Germain. Erik ten Hag geeft aan dat hij de Marokkaans international hoe dan ook zal gaan missen.

“Als je van voetbal houdt, dan hou je van Hakim Ziyech. Los van zijn technische kwaliteiten, daarover hoeven we het niet eens te hebben, is het vooral ook zijn spelintelligentie die hem zo goed maakt”, begint de trainer, die verder wijst op de bereidheid van Ziyech om meters te maken, in gesprek met Voetbal International. Ten Hag had de middenvelder niet alleen aan boord willen houden vanwege zijn kwaliteiten, maar ook omdat hij het idee heeft dat hij Ziyech nog iets kan bijbrengen.

“Hakim is compleet, maar als ik één ding moet noemen wat nog beter kan, is het zijn duelkracht. Hij is slim genoeg, hij vermijdt de meeste duels, alleen ontkom je er soms niet aan. En als je kijkt naar pure power, kan hij op dat vlak winst boeken”, stipt de oefenmeester van Ajax aan. Ten Hag vertelt dat hij Ziyech als speler en ook als mens gaan missen: “Ik moet oppassen dat ik niet te veel in superlatieven praat, maar het is gewoon een feit dat er van een voetballer met zijn kwaliteiten, niet nog een loopt in Nederland.”

Met het ogenschijnlijke afhaken van AS Roma zijn Olympique Lyon en Liverpool vooralsnog de twee clubs waar Ziyech de afgelopen weken het meest nadrukkelijk in verband wordt gebracht. Ten Hag twijfelt er niet aan dat de middenvelder klaar is voor een buitenlands avontuur: “Nogmaals, ik had hem graag gehouden, maar de afspraken tussen hem en de club liggen er. Of hij het in het buitenland gaat redden? Als je de beste bent in Nederland, lijkt me dat geen enkel probleem.”