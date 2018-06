De Graafschap doet zaken met PSV en haalt oude bekende terug

Hidde Jurjus keert tijdelijk terug bij De Graafschap, zo meldt de promovendus woensdag via de officiële kanalen. De club meldt woensdagochtend dat het met PSV een akkoord heeft bereikt over een verhuur van de 24-jarige doelman. Jurjus keert zodoende terug bij de club waar hij in 2014 zijn profdebuut maakte.

Jurjus, die afgelopen seizoen op huurbasis speelde voor Roda JC Kerkrade, wordt voor één seizoen gehuurd van de landskampioen. Manager voetbalzaken Peter Hofstede zegt op de clubsite tevreden te zijn met de komst van de sluitpost. "Met Hidde halen we een bekende en betrouwbare doelman met Eredivisie-ervaring in huis. We zijn blij dat zijn komst afgerond is en weten wat zijn kwaliteiten zijn.”

“Met de komst van Hidde hebben we de keepers voor komend seizoen rond. Hidde gaat met Agil Etemadi en Jordy Rondeel de strijd aan." Ook Jurjus is blij met zijn overstap. "Ik heb een heel goed gesprek met trainer Henk de Jong gehad. We gaan er samen alles aan doen om in de Eredivisie te blijven", zegt Jurjus, die De Graafschap beschouwt als ‘zijn club’.

"Ik heb er de jeugdopleiding doorlopen en twee seizoenen in het eerste elftal gespeeld. Ik ben blij dat ik komend seizoen doelman bij De Graafschap ben.” Jurjus doorliep vanaf 2002 de jeugdopleiding van De Graafschap en maakte op 8 augustus 2014 zijn debuut tegen FC Emmen. In 2016 volgde de overgang naar PSV, maar bij de Eindhovenaren kwam Jurjus niet aan spelen toe.