‘Bas Dost is overtuigd en bereikt persoonlijk akkoord met Fenerbahçe’

Bas Dost oriënteert zich op de transfermarkt nu de Nederlander heeft duidelijk gemaakt aan Sporting Portugal dat hij de club wil verlaten. De spits werd in mei samen met de rest van de spelersgroep én de technische staf van Sporting aangevallen door circa vijftig hooligans, waarna Dost zijn conclusies trok. De voormalig Oranje-international zou inmiddels akkoord zijn met Fenerbahçe.

Dost is een van de vele spelers die zijn contract wil laten ontbinden, maar vooralsnog wil Sporting niet meewerken. Mogelijk helpt het recente vertrek van voorzitter Bruno de Carvalho bij de Portugese topclub om schot in de zaak te krijgen. Dost is al bezig om zijn volgende club uit te kiezen en volgens Milliyet heeft de aanvaller een akkoord bereikt met Fenerbahçe.

Phillip Cocu, de nieuwe trainer van de Turkse topclub, zou onder anderen Nicolai Jörgensen, Luciano Narsingh, Jeffrey Bruma, Jürgen Locadia en Marco van Ginkel als interessante spelers beschouwen en ook Dost staat op het lijstje van de oefenmeester. Dost zou al een ontmoeting met sportief directeur Damien Comolli hebben gehad en reeds zijn jawoord hebben gegeven.

Het is de vraag in hoeverre Milliyet het bij het juiste eind heeft, want Fanatik claimt namelijk dat Dost op weg is naar Besiktas. De 29-jarige aanvaller zou al enkele onderhandelingen met de Turkse topclub achter de rug hebben, waarbij een salaris van 3,2 miljoen euro is afgesproken. Dost ligt momenteel officieel nog vast tot medio 2020 bij Sporting.