HSV had icoon van Real bijna gestrikt: ‘Hij was toen al zeer interessant’

Marcelo wordt alom beschouwd als een van de beste linkervleugelverdedigers ter wereld. De Braziliaans international heeft inmiddels een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar gespeeld, met onder meer vier keer de Champions League-trofee. Het had weinig gescheeld of Marcelo had eerder echter onder contract gestaan bij Hamburger SV.

Marcelo stapte in januari 2007 euro over van het Braziliaanse Fluminense naar de Koninklijke voor een bedrag van 6,5 miljoen euro. HSV aasde echter ook op de verdediger. Scout Harald Spörl had Marcelo ontdekt, regelde een ontmoeting met hem en zijn vader en liet het tweetal video's zien van de sfeer om en nabij de club en het stadion.

"Ik heb Marcelo en zijn vader in Rio ontmoet", bevestigt Dietmar Beiersdorfer, voormalig sportief directeur van HSV, in gesprek met BILD. “Hij was toen al een zeer interessante speler, maar hij was nog niet zo prominent in beeld bij in de Europese markt. Hij was in zijn speelstijl ook beter dan wie dan ook. Dat is waarom we voor hem wilden gaan.”

“Maar in die tijd hadden we nog steeds moeite om een gebruikelijke miljoenenbedrag uit te geven aan een jonge linksback. Even later ging hij naar Real Madrid”, aldus Beiersdorfer. Bij de Spaanse grootmacht groeide Marcelo uit tot icoon van de club. Tot op heden heeft de routinier 452 wedstrijden gespeeld voor Real, met 33 doelpunten en 86 assists tot gevolg.