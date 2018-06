Van Veldhoven gaat tijdelijk dubbelfunctie bekleden bij Roda JC

Met ingang van 1 juli bekleedt Harm van Veldhoven de dubbelfunctie van technisch directeur en ad interim algemeen directeur van Roda JC Kerkrade. Hierbij krijgt hij back- up van de groep lokale ondernemers die de club gaan hervormen. Van Veldhoven volgt hiermee Wim Collard op; zijn contract met de Jupiler League-club eindigt op 30 juni aanstaande.

“Harm van Veldhoven is een persoon die breed gedragen wordt binnen alle geledingen van Roda JC. Wij zijn dan ook erg blij dat hij in het belang van de club deze rol aanvaard heeft. Het betreft een ad interim functie, hetgeen ons de tijd geeft om de komende maanden op zoek te gaan naar een geschikte Algemeen Directeur die voldoet aan het profiel dat wij voor ogen hebben”, laat woordvoerder Carel Bouckaert op de clubsite weten.

“Zodra we deze persoon gevonden hebben keert Harm terug in zijn oorspronkelijke rol van Technisch Directeur. Uiteraard stellen wij onze kennis en expertise ter beschikking om hem op bepaalde vlakken te ondersteunen.” In de periode 2008-2012 was Van Veldhoven trainer van Roda JC. Daarna had hij KV Mechelen, Delhi Dynamos FC en Westerlo nog onder zijn hoede. Sinds februari 2016 was hij technisch directeur van FC Eindhoven; de club die hij vorig jaar zomer inruilde voor Roda JC.