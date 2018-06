Asensio reageert op megabod: ‘Het is iets dat nu naar voren is gekomen’

Marco Asensio is wederom nadrukkelijk in beeld bij Liverpool. De Engelse topclub ziet in de 22-jarige aanvallende middenvelder een welkome versterking en zou naar verluidt een bod van 180 miljoen euro hebben neergelegd bij Real Madrid. Asensio blijft rustig onder de continue geruchtenstroom en zegt zich te focussen op het WK.

“Het is iets dat nu naar voren is gekomen, maar voor mij is het nu ook weer weg. Ik ben erg gefocust op dit WK. Als het WK voorbij is, zal er over dit soort dingen gesproken worden, maar ik ben nu gefocust op het spelen van een geweldig WK met het nationale team”, aldus de Spaans international, geciteerd door verschillende media, waaronder Marca en AS.

De leiding van Liverpool legde vorig jaar al een bod neer van ongeveer 50 miljoen euro bij Real om de technicus te strikken, maar de Spaanse topclub weigerde resoluut en verlengde met Asensio, waarbij de afkoopclausule op 700 miljoen euro werd vastgesteld. In een later stadium zou volgens AS nog een keer 150 miljoen zijn geboden, maar ook daar ging Real niet akkoord mee.

Het is de vraag of de Koninlijke bereid is om mee te werken aan een deal. Asensio was vorig seizoen onder Zinédine Zidane de nummer dertien op de lijst van spelers die de meeste minuten maakten namens Real Madrid en ook Julen Lopetegui lijkt alle vertrouwen in het talent te hebben. Asensio ligt nog tot medio 2023 vast in de Spaanse hoofdstad.