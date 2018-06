‘Manchester City betaalt 22,6 miljoen voor man met innige band met Nederland’

Aaron Mooy keert mogelijk terug in het tenue van Manchester City, zo verzekeren Britse media woensdag. De middenvelder van Huddersfield Town en het nationale elftal van Australië heeft indruk gemaakt op het WK in Rusland en heeft daarmee de interesse van tal van clubs gewekt. Daar behoort naar verluidt inmiddels ook zijn ex-werkgever bij.

Mooy, 27 jaar, maakte twee jaar geleden de overstap van Melbourne City naar Manchester City, dat de Australiër met een Nederlands paspoort vervolgens uitleende aan Huddersfield Town. Een jaar geleden kwamen de clubs tot een akkoord over een definitieve transfer, maar de regerend landskampioen nam wel een terugkoopclausule van omgerekend 22,6 miljoen euro in het koopcontract op. De club van Josep Guardiola zou deze clausule nu willen lichten, zo klinkt het.

Everton, West Ham United en Southampton werden al in verband gebracht met Mooy, die op het WK geen minuut van de groepsfase miste. In de 0-2 nederlaag tegen Peru was hij zelfs een van de betere spelers van het veld. “Ik ben erg gelukkig bij Huddersfield Town”, benadrukte de middenvelder recent. “Het is een geweldige club voor mij en ik ben trots om voor deze club te mogen spelen.”

Mooy is weliswaar geboren en getogen in Sydney, maar door zijn Nederlandse opa heeft hij ook de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft daarnaast een grote tatoeage met de in het Nederlands gespelde woorden leef, lach, liefde.