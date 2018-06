De Mos looft ‘uitstekende zet’ van PSV: ‘Hij wordt heel goed’

Aad de Mos denkt dat PSV een heel goede keuze heeft gemaakt door Mark van Bommel naar voren te schuiven als opvolger van de vertrokken Phillip Cocu. De oud-middenvelder was afgelopen seizoen coach van PSV Onder-19 en daarnaast werkzaam als assistent-bondscoach van Australië, dat in de groepsfase van het WK in Rusland strandde. Van Bommel slaat de eerste training van woensdag nog over, maar staat donderdag voor het eerst op het veld.

"Het is een uitstekende zet om Van Bommel aan te stellen. Ik heb hem tijdens trainingen en wedstrijden van PSV Onder-19 gezien en hij wordt een heel goede trainer. Ik zeg altijd: je wordt geboren als coach. Je kunt 100.000 diploma's hebben, maar je moet het in de vingers hebben", vertelt De Mos, die zelf een trainersverleden bij PSV heeft, in gesprek met NUsport.

“Ik heb bij PSV, Ajax en ADO Den Haag genoeg oud-spelers gezien waarvan ik zeg: stop ermee, want je hebt het niet in de vingers. Het is dus niet zo dat ik nu over één nacht ijs ga.” Van Bommel gold intern bij PSV al heel lang als de ideale kandidaat voor het hoofdtrainerschap. Hij bouwde zijn carrière zorgvuldig op en staat nu dus voor het eerst op eigen benen bij de club waar hij zelf 261 officiële duels speelde.

De Mos omschrijft Van Bommel als ‘een gedisciplineerde coach die durft in te grijpen’ maar ook als ‘een kalme trainer’. “Hij is rustig en kijkt goed wat er zich afspeelt. Als een coach mij interesseert, ga ik vaak tussen de dug-outs staan om te horen wat ze coachen. Bij Van Bommel hoorde ik alleen maar zinnige dingen”, verzekert De Mos, die erop wijst dat PSV onder leiding van Cocu drie landstitels in vier jaar tijd pakte. De verwachtingen zijn dus hoog. “Maar Van Bommel zal dominanter gaan spelen dan Cocu en er zijn veel jonge jongens waarvan hij vindt dat ze direct aan de bak kunnen.”