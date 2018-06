‘Ik had terug kunnen gaan naar PSV, maar Ajax is de grootste club van het land’

Zakaria Labyad verzekert dat de keuze voor Ajax geen moeilijke was. De middenvelder had diverse opties om FC Utrecht te verlaten en koos uiteindelijk voor een meerjarige verbintenis met de Amsterdamse club. Mede omdat Ajax komende maand al voorronde Champions League moet spelen, wilde hij snel een beslissing nemen.

“Ik had terug kunnen gaan naar PSV, waar ik ben opgeleid. Maar Ajax is de grootste club van het land. De keuze was makkelijk”, verzekert Labyad woensdag in het Algemeen Dagblad. “Ik heb Hakim Ziyech gesproken, hij was positief. En natuurlijk speelt de trainer een rol. Ik heb bij FC Utrecht goed met hem samengewerkt. In januari was voor mij al duidelijk dat ik naar Ajax zou gaan.”

Het winnen van de landstitel is het voornaamste doel van Ajax, dat al vier jaar op een landstitel wacht, en Labyad. Daar is alles op gericht. "Voor de club, maar ook voor mij. Ik wilde een stap hogerop”, geeft Labyad aan. “Het niveau gaat alleen maar omhoog. Daar ben ik mee opgeleid. Voor mij is het geen kwestie van aanhaken, maar wel van bewijzen.”

Labyad, 25 jaar, speelde sinds januari vorig jaar voor FC Utrecht, waar hij het voorbije seizoen met twaalf doelpunten clubtopscorer werd. De geboren Utrechter werd opgeleid bij PSV en speelde daarna achtereenvolgens voor Sporting Portugal, Vitesse en Fulham, alvorens hij in de Domstad aan de slag ging.