Gemiddelde jaarsalaris van Eredivisie-voetballer stijgt met tweeduizend euro

Het gemiddelde salaris in de Eredivisie is gestegen naar 281.000 euro bruto per jaar, zo meldt Voetbal International. Het weekblad baseert de berichtgeving op gegevens van de werkgeversorganisatie FBO, dat jaarlijks de loonstrookjes van alle spelers analyseert. Het is vierde jaar op rij dat de voetballers gemiddeld meer zijn gaan verdienen.

In 2010 werd met een gemiddeld jaarsalaris van 355.000 euro bruto het hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien lag het gemiddelde telkens beduidend lager, maar sinds 2014 zijn de voetballers van het allerhoogste niveau in Nederland er in ieder geval financieel op vooruit gegaan. Vorig jaar was het gemiddelde met 279.000 euro iets lager.

Het weekblad benadrukt dat vrijwel geen enkele speler in de middenmoot en het ‘rechterrijtje’ van de Eredivisie aan het bedrag van 281.000 euro komt en dat er veelal geen loonsverhogingen zijn doorgevoerd. De topclubs trekken met hun miljoenensalarissen en loonsverhogingen de loonkosten enorm omhoog.

De salarisgegevens zijn bepalend voor het vaststellen van het bedrag dat voetballers afkomstig van buiten de Europese Unie komend seizoen moeten gaan verdienen: minimaal 150 procent van het gemiddelde looon. Komend seizoen moeten deze aanwinsten een salaris ontvangen van mininmaal 422.000 euro bruto per jaar, waardoor het vrijwel alleen voor de topclubs mogelijk is om bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse voetballers te halen. Niet-EU-spelers van negentien en twintig jaar mogen een contract ondertekenen als ze minimaal 211.000 euro opstrijken.