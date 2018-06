Schöne: ‘Ik wil niet ingaan op vertrouwensband tussen spelers en staf bij Ajax’

Lasse Schöne werd maandag, de dag voor het groepsduel tussen Denemarken en Frankrijk op het WK in Rusland, door Edwin van der Sar op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Amsterdam. Ajax nam alle verantwoordelijkheid voor de niet adequate behandeling van Abdelhak Nouri. De middenvelder werd vorig jaar tijdens een trainingskamp in Oostenrijk onwel tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Daarbij zijn fouten gemaakt, erkende de algemeen directeur van Ajax maandag tijdens een speciaal belegde persconferentie.

“Je wordt even teruggeworpen naar het slechte gevoel van een jaar geleden. Want het hele gebeuren met Nouri zit gewoon erg diep”, vertelt Schöne woensdag in gesprek met De Telegraaf. De Deens international heeft verder geen contact gehad met ploeggenoten bij Ajax. “Daarom wil ik nu niet te veel ingaan op bijvoorbeeld de vertrouwensband tussen spelers en medische staf bij Ajax.”

“Na wat is gebeurd in onze groep, is het belangrijk dat er vertrouwen is tussen alles en iedereen.” Het was voor Schöne moeilijk om te verwerken, ook omdat hij op het WK actief is. “Het zijn moeilijke momenten, allereerst natuurlijk voor de direct betrokkenen. Voor mij is het een vervelende situatie omdat ik me tegelijkertijd moet focussen op Denemarken om zover mogelijk te komen op dit WK.”

Nouri kampt met blijvende hersenschade en is nog altijd niet aanspreekbaar. Het letsel zou mogelijk minder zwaar kunnen zijn geweest als er door de medische staf beter was opgetreden. In eerste instantie erkende Ajax de aansprakelijkheid niet. Nadat de familie van Nouri begin deze maand een arbitragezaak aanspande en een flinke schadevergoeding eiste, wendde de club zich voor een third opinion tot twee hoogleraren in de cardiologie.

Deze specialisten oordeelden dat Nouri geen snelle adequate hulp heeft gekregen en dat de behandeling onvoldoende was gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie. De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen. De behandelaars hadden na het vrijmaken van de ademweg ook een moment van reflectie moeten inlassen, omdat de situatie van Nouri niet verbeterde, zo klonk het.