Argentinië wacht zaterdagmiddag zeer lastig duel: ‘Het is een titelkandidaat’

Argentinië ontsnapte dinsdag op de valreep aan een snelle uitschakeling op het WK in Rusland. De verliezend finalist van vier jaar geleden won door een late treffer van Nigeria (2-1) en zag IJsland verliezen van Kroatië (1-2). Marcos Rojo werd de onverwachte held van de Argentijnen door vier minuten voor tijd de winnende treffer te maken in Sint-Petersburg. Nu is Frankrijk de volgende horde in de achtste finales van het mondiale eindtoernooi.

“De spelers hebben echt met het hart gespeeld”, vertelde de volop bekritiseerde bondscoach Jorge Sampaoli, die zijn basiself op liefst vijf plekken wijzigde ten opzichte van het duel met Kroatië. “Dit zal onze kansen voor de toekomst alleen maar vergroten. De spelers slaagden erin hun wil op te leggen aan een sterke tegenstander.”

De tegen de Kroaten blunderende doelman Willy Caballero moest zijn plaats afstaan aan de 31-jarige debutant Franco Armani, maar ook Sergio Agüero, Marcos Acuna, Eduardo Salvio en Maximiliano Meza werden de dupe van zijn omzettingen. “Wij delen de droom van Lionel Messi om iets bijzonders te presteren in Rusland”, vervolgde Sampaoli. “Het leek wel alsof we een thuiswedstrijd speelden. Alle steun in het stadion en een dag eerder bij het hotel doet ons ontzettend veel.”

Frankrijk, dat de groepsfase met zeven punten en een eerste plek in Groep C afsloot, en Argentinië staan zaterdag vanaf 16.00 uur tegenover elkaar. “We spelen tegen een tegenstander die een kanshebber voor de eindzege is. Een titelkandidaat”, erkende Sampaoli. “We weten dat we constanter zullen moeten spelen als we een ronde verder willen komen, Maar ik zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen Nigeria reeds dat we vijf finales moesten spelen. Nu zijn er nog vier finales te spelen. Het wordt een heel zware wedstrijd.”

“Wij beschikken over veel individuele kwaliteiten, maar we zullen ook als collectief moeten spelen, zodat we Messi in zijn kracht kunnen laten komen.” Messi zelf vertelde op een persconferentie dat la selección albiceleste aan de bak zal moeten. “Frankrijk heeft een zeer goed team met zeer goede individuele spelers. Een goede verdediging, een goed middenveld en een goede aanval. Ze hebben zeer snelle spelers die voor het verschil kunnen zorgen. Ik ken enkele spelers natuurlijk goed.”