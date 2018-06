Nigeria baalt van Cüneyt Çakir: ‘Dit was nog veel erger dan Portugal’

John Obi Mikel kon niet geloven dat Nigeria dinsdag in het laatste groepsduel met Argentinië (2-1 verlies) op het WK in Rusland geen penalty kreeg na een handsbal van Marcos Rojo. De videoscheidsrechter adviseerde Cüneyt Çakir, de dienstdoende arbiter in Sint-Petersburg, de beelden van het moment te bestuderen, maar de Turkse arbiter besloot op basis daarvan geen penalty toe te kennen aan Nigeria.

Rojo kopte de bal onfortuinlijk tegen de arm, die niet in een onnatuurlijke positie zat en de verdediger kon hier dan ook niets aan doen. De reglementen van de FIFA schrijven voor dat er in dergelijke gevallen niet gefloten moet worden voor een penalty. "Voor mij was het een duidelijke penalty. Als je gisteren naar de wedstrijd van Portugal kijkt, dan kwam dit niet eens in de buurt. Dit was veel erger”, claimde Mikel echter.

“We hebben het in de kleedkamer nogmaals gezien. Het was een overduidelijke penalty. De scheidsrechter schakelde de VAR in en zei daarna dat de bal inderdaad tegen de arm was gekomen. Ik vroeg vervolgens waarom hij dan geen penalty gaf. Hij zei dat hij het niet wist”, verzuchtte de middenvelder. “Wellicht omdat hij al een strafschop had gegeven en hij geen tweede wilde geven. Maar een strafschop is een strafschop.”

“De scheidsrechter had geen enkele reden om geen strafschop te geven. Het was een duidelijke handsbal.” Bij een gelijkspel had Nigeria zich bij de laatste zestien gevoegd, maar een late treffer van Rojo gaf de doorslag en schakelde de Afrikanen uit. “Het is zonde dat we niet de kans krijgen om ons geweldige WK-avontuur voort te zetten. Dit team is tot grote dingen in staat en we zullen klaar zijn voor het volgende WK.”