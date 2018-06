Beelden van ‘dronken’ Maradona in skybox gaan viraal: ‘Zijn bloeddruk was laag’

Diego Maradona was dinsdagavond zonder meer meest opvallende toeschouwer bij het groepsduel tussen Argentinië en Nigeria (2-1) op het WK in Rusland. De levende legende was door het dolle heen na de vroege openingstreffer van Lionel Messi en kon zich al helemaal niet meer gedragen toen Marcos Rojo de doorslaggevende 2-1 verzorgde.

Maradona stak zijn twee middelvingers op en riep putos naar het vak onder hem. Enkele minuten later moest hij echter noodgedwongen de skybox opzoeken, zo blijkt uit beelden die inmiddels viraal zijn gegaan. De voormalig wereldkampioen van 1986 moest ondersteund worden om de skybox binnen te komen. Eenmaal binnen werd al snel duidelijk dat het niet helemaal goed ging met de Argentijn.

Volgens Martin Arevalo, journalist en een goede vriend van Maradona, gaat het inmiddels een stuk beter met de oud-voetballer. Arevalo ontkende dat zijn landgenoot naar een ziekenhuis in Sint-Petersburg was gebracht. “Diego is in het stadion. Zijn bloeddruk was omlaag gegaan. Hij is herstellende en gaat het stadion verlaten”, zo verzekerde Arevalo via Twitter.

Argentinië ontsnapte op de valreep aan een snelle uitschakeling op het WK. De verliezend finalist van vier jaar geleden leek in de tweede helft lang op weg naar de uitgang, omdat Nigeria een een gelijkspel genoeg had om de volgende ronde te bereiken. Rojo werd de onverwachte held van de Argentijnen door vier minuten voor tijd de winnende treffer te maken in Sint-Petersburg.