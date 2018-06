Messi schittert op moment suprême: ‘Ik wist dat God met ons zou zijn’

Argentinië wist zich dinsdagavond met de hakken over de sloot te plaatsen voor de achtste finales van het WK. Het Zuid-Amerikaanse land boekte zelf een late zege tegen Nigeria en kreeg gelijktijdig de hulp van Kroatië, dat ondanks dat het al zeker was van de volgende ronde toch zijn sportieve plicht vervulde tegen IJsland (1-2). Matchwinner Macos Rojo stelt dat men in het verdere verloop van het toernooi nog het nodige kan verwachten van de Argentijnen.

De verdediger volleerde vier minuten voor tijd de bevrijdende 1-2 tegen de touwen en zorgde er zo voor dat Argentinië zich zaterdag in Rostov mag melden voor een achtste finale-duel met Frankrijk. "Dit hadden we nodig, het WK begint nu pas voor ons", laat Rojo na afloop optekenen door diverse internationale media. Het doelpunt van de stopper kwam nadat Nigeria via een benutte strafschop van Victor Moses in de tweede helft langszij was gekomen.

Lionel Messi had na een kwartier voetballen de score geopend in Sint-Petersburg. "Ik had de jongens al verteld dat ik zou scoren", vervolgt Rojo. "We wisten zeker dat we deze wedstrijd zouden winnen", vult Messi aan. "Het is fantastisch om op deze manier nog te winnen. Het is een verdiende overwinning. Ik wist dat God met ons zou zijn, hij had uitschakeling niet toegelaten."

Tegenover de feestvreugde bij Argentië stond het verdriet van Nigeria. Haarlemmer William Troost-Ekong uitte voor de camera van de NOS zijn teleurstelling. "We hebben ons best gedaan. We mogen ook best trots zijn. Maar zij gaan gewoon door en wij niet. Daar gaat het uiteindelijk toch om. We hadden aan een gelijkspel voldoende. En op een gegeven moment gingen we ook ver achteruit lopen. Maar we waren zo dichtbij. Dit doet veel pijn."