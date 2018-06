Kroatië schrijft geschiedenis en sluit groepsfase in stijl af

Kroatië heeft de groepsfase van het WK in Rusland in stijl afgesloten. Het team van Zlatko Dalic verscheen dinsdagavond tegen IJsland niet in zijn sterkste opstelling, maar desondanks stapten de Kroaten toch als winnaar van het veld: 1-2. Kroatië eindigt zodoende op de eerste plaats in Groep D met negen punten uit drie duels: nog nooit won men drie opeenvolgende duels op een wereldkampioenschap. IJsland hoopte op een wonder, mede op basis van de ontwikkelingen bij Argentinië -Nigeria, maar eindigt uiteindelijk als laatste.

Kroatië, dat zonder Dejan Lovren, doelman Danijel Subasic, Ante Rebic en Ivan Rakitic in de basiself aantrad, startte goed aan de wedstrijd en dicteerde het spel onder leiding van Luka Modric. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam het team van Dalic echter steeds minder in het verhaal voor. Kroatië leed veel balverlies, de concentratie was ver te zoeken en daarmee werd IJsland indirect in staat gesteld om op voorsprong te komen.

IJsland werd vooral in het laatste kwartier voor rust brutaler. Na slordig balverlies bij Kroatië werd Alfred Finnbogason vijf minuten voor de pauze in stelling gebracht, maar de spits schoof de bal net naast. Op slag van rust voorkwam Lovre Kalinic, de vervanger van Subasic, dat IJsland de leiding nam: een inzet van aanvoerder Aron Gunnarsson werd schitterend gered door de sluitpost.

IJsland startte de tweede helft zoals men het eerste bedrijf had afgesloten, maar het was Kroatië dat van zich afbeet. In de 51e minuut kwamen de Scandinaviërs nog goed weg toen een inzet van Badelj via Ragnar Sigurdsson de lat raakte, maar twee minuten was het alsnog raak. Met een halve volley na een pass van Modric vanaf de linkerkant schoot Badelj het leer alsnog achter Hannes Halldorsson: 0-1.

De reactie van IJsland mocht er zijn: Kalinic moest een kopbal van Sverrir Ingi Ingason over zijn doel tikken en een minuut later mikte de IJslander het leer uit een corner tegen de lat en over. In de 72e minuut kwam Kroatië goed weg. Finnbogason ontsnapte aan de buitenspelval en bood Birkir Bjarnason een niet te missen kans bij de tweede paal. De middenvelder mikte de bal echter naast. Luttele minuten later was het toch raak.

De enkele minuten eerder ingevallen Lovren kreeg een voorzet van Bjarnason tegen zijn arm, waarna de bal op de stip ging. Sigurdsson, die tegen Nigeria nog een penalty had gemist, gaf Kalinic vanaf elf meter geen schijn van kans en maakte de 1-1. Tot meer was het team van Heimir Hallgrímsson echter niet in staat, daar Kroatië er zelfs met de zege vandoor ging. Na voorbereidend werk van Badelj schoot Ivan Perisic uit een moeilijke hoek de 1-2 binnen.