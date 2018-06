WK-droom Messi blijft in leven na spectaculaire ontsnapping

Argentinië heeft zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de achtste finales van het WK. La Albiceleste won dinsdagavond dankzij doelpunten van Lionel Messi en Marcos Rojo in Sint-Petersburg met 1-2 van Nigeria en kreeg vanuit Rostov hulp van Kroatië, dat met dezelfde cijfers afrekende met IJsland. Argentinië vergezelt groepswinnaar Kroatië zodoende in de volgende ronde. Zaterdag staat Argentinië in Rostov tegenover Frankrijk.

Na de blamage tegen Kroatië werd de noodklok geluid in het Argentijnse kamp. Zo zou de voltallige selectie in opstand zijn gekomen tegen bondscoach Jorge Sampaoli, die ten opzichte van de wedstrijd tegen Kroatië liefst vijf wijzigingen doorvoerde in zijn basiself. De alom bekritiseerde Messi werd wel gehandhaafd en de superster van Barcelona nam zijn ploeg tegen het bij voorbaat nog niet uitgeschakelde Nigeria uiteindelijk bij de hand. Messi speelde een sublieme eerste helft en bezorgde Argentinië na veertien minuten voetballen een droomstart.



De linkspoot werd in de diepte aangespeeld door Éver Banega, waarna hij de bal fraai controleerde en vervolgens de verre hoek vond met rechts: 0-1. Argentinië kwam na een moeizame start beter in de wedstrijd en was in de eerste helft nog tweemaal dicht bij een doelpunt: Gonzalo Higuaín stuitte op doelman Francis Uzoho na een intelligente steekpass van Messi en even later teisterde de sterspeler zelf de paal uit een vrije trap. Bij Argentinië verving Franco Armani de tegen Kroatië opzichtig blunderende Willy Caballero in het doel, maar hij werd eigenlijk geen enkele keer echt getest in de eerste helft.

Argentinië had weinig te duchten van Nigeria, maar een overtreding van Javier Mascherano stond luttele minuten na de onderbreking aan de basis van de gelijkmaker. De middenvelder trok directe tegenstander Leon Balogun na een hoekschop naar de grond, waarna Cüneyt Cakir besloot de bal op de stip te leggen. Victor Moses benutte de strafschop vervolgens feilloos en zorgde zo na 51 minuten voetballen voor een gelijke stand. Het doelpunt speelde de Nigerianen in de kaart.

Argentinië oogde passief en kwam een kwartier voor tijd zeer goed weg: verdediger Rojo kreeg de bal op de hand in het strafschopgebied, maar Cakir wilde ditmaal niets weten van een strafschop. Even later hielp Higuaín aan de overzijde een opgelegde schietkans om zeep voor Argentinië en stichtten Odion Ighalo en Oghenekaro Etebo gevaar namens Nigeria. Het duel leek geen winnaar op te leveren, maar vier minuten voor tijd groeide Rojo toch nog uit tot matchwinner, door na een voorzet vanaf de rechterflank heerlijk raak te volleren.