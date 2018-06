Frankrijk en Denemarken zorgen voor unicum: ‘Dat was stom geweest’

Denemarken had dinsdagmiddag aan een doelpuntloos gelijkspel tegen Frankrijk genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales van het WK. Beide landen voelden er in Stadion Luzhniki weinig voor om vol voor de zege te gaan, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een salonremise. De Deense bondscoach Age Hareide heeft niet de behoefte zich te verantwoorden voor het behoudende spel van zijn ploeg.

Denemarken en Frankrijk deden weinig moeite om het publiek in Moskou te vermaken, wat uiteindelijk resulteerde in het eerste doelpuntloze gelijkspel dit WK. "We hadden slechts een punt nodig en stonden tegenover een van de beste counterploegen ter wereld. Het was stom geweest ruimte weg te geven tegen Frankrijk. We speelden om een resultaat te behalen. Het is uiteindelijk 0-0 en daar zijn we erg blij mee. Wanneer je slechts een punt nodig hebt, is het belangrijkste om gedisciplineerd te zijn. Dat zijn we geweest", vertelt Hareide op een persconferentie.

Door het gelijkspel stoot Denemarken als nummer twee van groep C door naar de achtste finales. "Ons doel was om bij de laatste zestien te komen. We zaten in misschien wel een van de zwaarste groepen. Peru heeft slechts drie punten vergaard, maar dat land speelde misschien wel het beste voetbal. Je moet je in het voetbal tegen verschillende stijlen kunnen weren. Het is fantastisch dat we door zijn. Het was een geweldige wedstrijd van de jongens. Ze hebben er alles aan gedaan om de volgende ronde te halen."

Christian Eriksen erkent voor de camera van de NOS dat het spel van de Denen tegen Frankrijk niet de schoonheidsprijs verdiende. "Onze opdracht was om door te gaan op dit WK en dat hebben we gedaan. We zijn zeer tevreden, ook al was het niet het meest aantrekkelijke duel om te zien." Ajacied Kasper Dolberg maakte als invaller zijn eerste minuten dit WK: "Het is ongelooflijk om deel uit te maken van dit Denemarken. Ik probeer ervan te genieten en er voor mezelf het maximale uit te halen. Ik hoop dat ik vaker in actie mag komen op zo'n groot podium. Op dit WK en anders in de toekomst. Dit smaakt naar meer."