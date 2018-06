Deschamps geeft Denemarken de schuld: ‘Het was hun keuze’

Denemarken verzekerde zich dinsdag van een plek in de achtste finales van het WK in Rusland. De ploeg van Age Hareide speelde zijn laatste duel doelpuntloos gelijk tegen Frankrijk: 0-0. Het team van Didier Deschamps was door zeges op Australië (2-1) en Peru (1-0) al zeker van de volgende ronde en verzekerde zich na de remise in het Luzhniki Stadion ook van de eerste plaats in de groep.

Het feit dat Denemarken genoeg had aan een punt, was in de optiek van Deschamps de voornaamste reden dat het duel in Moskou doelpuntloos eindigde. “Wij probeerden in het laatste kwartier nog wel voor de overwinning te gaan, maar het werd een neutrale slotfase en dat was een keuze van de Denen”, beweerde Deschamps na afloop.

“Ze waren tevreden met een gelijkspel en dat kan ik wel begrijpen, aangezien ze nu geplaatst zijn voor de volgende ronde.” De Fransman erkende dat beide ploegen er niet heel veel aan deden om een doelpuntloze remise te voorkomen. “We kregen wel wat mogelijkheden, maar Denemarken stond defensief erg goed en wij hoefden ook geen risico's te nemen.”

“Voor beide ploegen was dit een goed resultaat. Wij zijn nu de groepswinnaar en hebben ons doel bereikt.” Antoine Griezmann is naar eigen zeggen wel wat gewend. “Of het vervelend is om dit soort wedstrijden te spelen? Nee, ik ben dit wel gewend bij mijn club”, claimde de aanvaller van Atlético Madrid. “Dit gebeurt wel vaker. We wilden als eerste eindigen in onze groep en dat is gelukt.”

“Ik begrijp dat deze wedstrijd niet echt leuk was voor de mensen in het stadion of thuis voor de televisie”, vervolgde Griezmann. “Het spijt me voor de fans die hoopten op veel doelpunten of ander spektakel. In de eerste helft hebben we echt gespeeld voor de overwinning, in de tweede helft merkte je wel dat beide ploegen tevreden waren met een gelijkspel.”