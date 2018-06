Dinsdag, 26 Juni 2018

Miljoenentransfer van Jordy Clasie aanstaande

NEC gaat alsnog een poging doen om Ted van de Pavert te behouden. De verdediger werd afgelopen seizoen gehuurd van PEC Zwolle en kan in Nijmegen een driejarig contract signeren. (Omroep Gelderland)

Chelsea hoopt Kostas Manolas zo snel mogelijk op te pikken bij AS Roma. De verdediger, die door zijn transferclausule voor 36 miljoen euro kan worden overgenomen, twijfelt echter over een vertrek uit de Italiaanse hoofdstad. (Daily Mail)

Southampton staat open voor een vertrek van Jordy Clasie. The Saints wensen echter wel een transfersom te ontvangen voor de middenvelder, die nog twee jaar vastligt. (Daily Echo) wensen echter wel een transfersom te ontvangen voor de middenvelder, die nog twee jaar vastligt.

Athletic Club is niet de enige Spaanse club met interesse in Yuri Berchiche. De verdediger van Paris Saint-Germain is namelijk ook in gesprek met Atl├ętico Madrid. (RMC)

Huddersfield Town gaat zich mogelijk versterken met Neal Maupay. The Terriers zijn in gesprek met Brentford over een transfer van de Franse aanvaller. (Yahoo Sport)