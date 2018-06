Toch toekomst voor topaankoop en rebel Emre Mor in Noordwest-Spanje

Celta de Vigo gaat komend seizoen door met Emre Mor. De Noord-Spaanse club maakt dinsdagavond bekend dat de buitenspeler in de komende voetbaljaargang rugnummer zeven gaat dragen. Dat nummer was afgelopen seizoen eigendom van de Uruguayaan Maxi Gómez, die nu het nummer negen op de rug gaat dragen.

Spaanse media gingen ervan uit dat de samenwerking tussen Celta en Mor reeds na een seizoen ten einde zou zijn. De twintigjarige Turks international kwam een jaar geleden voor dertien miljoen euro over van Borussia Dortmund en werd daarmee de op een na duurste aankoop in de clubhistorie. Op nummer één staat nog altijd de Braziliaan Catanha, die in 2000 voor 2.400 miljoen pesetas (omgerekend veertien miljoen euro) naar Vigo ging.

Mor moest de sterspeler van het project onder leiding van trainer Juan Carlos Unzué worden, maar het was geen onverdeeld succes. Hij kwam vooral in het nieuws omdat hij niet gedisciplineerd was en tot tweemaal toe uit de selectie werd gezet, waarvan de laatste keer zelfs voor onbepaalde tijd was. In 23 LaLiga-wedstrijden, goed voor slechts 650 minuten, kwam hij niet verder dan een enkel doelpunt. Celta eindigde op een twaalfde stek.