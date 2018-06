‘Ik heb helemaal nog niet met PSV gesproken, ik kan jou recht in de ogen kijken’

Voor Australië viel dinsdagmiddag definitief het doek op het WK. De Socceroos verloren in het Olympisch Stadion van Sochi met 0-2 van Peru en eindigen daardoor als vierde in groep C. Voor Bert van Marwijk en de rest van zijn Nederlandse technisch staf kwam er zo abrupt een einde aan hun dienstverband met de Australische voetbalbond.

Van Marwijk werd in januari van dit jaar aangesteld als bondscoach van Australië en zwaaide vervolgens zeven wedstrijden de scepter. De oefenmeester kende met onder meer oefenzeges op Tsjechië en Hongarije een degelijke voorbereiding op het WK, maar in een groep met Frankrijk, Denemarken en Peru wist hij uiteindelijk slechts één punt te pakken met zijn elftal. "Ik wil mijn periode als bondscoach geen succes noemen, maar ook zeker geen mislukking", wordt Van Marwijk na de wedstrijd tegen Peru geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Australië verkocht zijn huid duur in het openingsduel met Frankrijk en behaalde vervolgens een verdienstelijk gelijkspel tegen Denemarken. Tegen Peru zag Van Marwijk zijn ploeg betrekkelijk kansloos onderuitgaan. "We hebben hier goed gevoetbald maar konden het niet uitdrukken in doelpunten. We missen bij Australië de kwaliteiten om het verschil te maken op dit niveau", concludeert hij.

Over zijn eigen sportieve toekomst wil Van Marwijk zich voor de camera van de NOS voorlopig niet uitlaten. Hij zou een serieus kandidaat zijn om nieuwbakken PSV-trainer Mark van Bommel bij te gaan staan in Eindhoven. "We zitten nog op het WK. Ik ga daar helemaal niets over zeggen. Ik heb helemaal nog niet met PSV gesproken. Ik kan jou recht in de ogen kijken."