Southampton betaalt negen miljoen euro voor ‘opvolger van Dusan Tadic’

Stuart Armstrong versterkt de gelederen van Southampton, zo maakt de Premier League-club dinsdagavond bekend. De aanvallende middenvelder annex Schots international komt voor een bedrag van naar verluidt 7,5 miljoen euro over van Celtic, dat aan de hand van variabele clausules nog eens maximaal anderhalf miljoen euro extra tegemoet kan zien.

Armstrong, 26 jaar, heeft zich voor vier seizoenen aan the Saints verbonden. Hij ondertekende een jaar geleden nog een nieuwe overeenkomst met Celtic ondanks interesse van de Zuid-Engelsen. Nu is het alsnog van een transfer naar het St Mary’s gekomen. “Southampton past heel goed bij mij. Ik houd van het attractieve voetbal dat de club speelt en ik ben blij dat ik hier ben”, vertelt Armstrong op de clubsite.

Armstrong speelde voor Inverness Caledonian Thistle en Dundee United, alvorens hij begin 2015 de overstap naar Celtic maakte. De middenvelder won vier landstitels, twee Scottish Cups en twee Scottish League Cups in Glasgow en vervulde een belangrijke rol in de opeenvolgende trebles onder leiding van manager Brendan Rodgers.

Armstrong is de eerste aanwinst van Southampton voor komend seizoen. De club ontsnapte in de voorbije voetbaljaargang ternauwernood aan degradatie door als zeventiende te eindigen. Met de komst van Armstrong lijkt de club in te spelen op het naderende vertrek van Dusan Tadic naar Ajax.