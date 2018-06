Financiële schade Nouri-zaak onduidelijk: ‘Kan iemand dan nog de top halen?’

Nu Ajax de volledige aansprakelijkheid heeft erkend rondom de situatie van Abdelhak Nouri, is het de vraag in hoeverre de familie van de middenvelder financieel gecompenseerd zal worden door de club. Letselschadeadvocaten Sander de Lang en John Beer benadrukken dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad dat die rekensom niet eenvoudig te maken is.

Beer liet maandag, nadat Ajax erkende aansprakelijk te zijn voor de hersenschade die Nouri vorig jaar opliep als gevolg van een hartstilstand in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen, weten dat de familie van de middenvelder hem thuis wil verzorgen. Daarvoor zal de familie onder meer naar een nieuwe woning moeten verhuizen. Daarnaast is het de vraag of ook andere kostenposten in aanmerking komen voor een schadevergoeding. "Twee mensen van de familie hebben hun baan opgezegd om Nouri te gaan verplegen. Over de vergoeding daarvoor worden concrete afspraken gemaakt", zegt Beer.

Dat Nouri als toptalent een grote toekomst was voorgeschreven, doet bovendien de vraag rijzen of toekomstig misgelopen inkomsten ook vergoed dienen te worden. "Voorafgaand aan de vraag 'wat had Nouri kunnen bereiken', komt eerst de vraag: kan iemand die een hartstilstand heeft gehad, nog wel de top halen of überhaupt nog voetballen?", stelt De Lang. "Stel dat Nouri wél adequaat was behandeld en helemaal gezond was geworden, dan nog heeft hij die hartstilstand gehad."

"Nemen clubs het risico zo'n speler in dienst te nemen?", vraagt hij zich hardop af. "Die medische vraag moet eerst behandeld worden, want Ajax heeft wel de aansprakelijkheid erkend voor de behandeling op het veld, maar niet voor die hartstilstand natuurlijk.'' Vooralsnog is onduidelijk of Ajax en de familie Nouri elkaar zullen vinden in een schikking, of dat men ook daadwerkelijk de gang naar de rechter zal maken. De vraag wat de 21-jarige middenvelder ‘had kunnen bereiken’, wordt ‘bepaald door trainers, scouts en noem maar op, die je desnoods onder ede laat verklaren’, aldus De Lang. "Ook dat is natuurlijk een lastig vraagstuk, maar het is te doen."

De jurist wijst op de blessure die oud-aanvaller Danny Hoekman in het verleden opliep al speler van Roda JC Kerkrade. "Die raakte in 1987 door een keeper van FC Utrecht zwaar geblesseerd. Hij haalde daarna nooit meer de top. Maar omdat hij vóór die blessure in de belangstelling stond van Ajax, PSV en Tottenham Hotspur, is er toch twaalf miljoen uitgekeerd. Op basis van verwachtingen dus.''