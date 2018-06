AZ maakt zich op voor nieuwe miljoenentransfer: ‘Dat zijn niet de goede clubs’

AZ zal na de verkoop van Wout Weghorst aan VfL Wolfsburg op zoek moeten naar een nieuwe spits. De Alkmaarse club zal naar alle waarschijnlijkheid ook Alireza Jahanbakhsh snel uitzwaaien, daar de eliminatie van Iran op het WK in Rusland mogelijk tot concrete belangstelling zal leiden. “Ik verwacht dat dat de komende weken wel gaat spelen, ja”, erkent directeur voetbalzaken Max Huiberts in gesprek met NH Nieuws.

Jahanbakhsh eindigde afgelopen seizoen als topscorer van de Eredivisie, maar kon in de groepsfase van het WK geen potten breken. Huiberts denkt niet dat dat van invloed is op de interesse in de Iraans international. “Als clubs hem puur beoordelen op het WK dan zijn dat niet de goede clubs voor Alireza. Clubs kijken naar zijn prestaties in de Eredivisie.”

“Bij Iran speelde hij half als rechtermiddenvelder en moest-ie achter zijn man aan rennen. Dat is een heel andere speelstijl dan bij AZ waar Alireza als rechtsbuiten het beste tot zijn recht komt”, benadrukt Huiberts, die de Noord-Hollanders een transfersom van elf miljoen euro voor de verkoop van Weghorst heeft bezorgd. Twee jaar geleden haalde AZ de aanvaller voor een fractie van dat bedrag weg bij Heracles Almelo.

Jahanbakhsh maakte in de zomer van 2015 de overstap van NEC naar AZ en was sindsdien goed voor 37 doelpunten en 31 assists in 111 wedstrijden voor de club van trainer John van den Brom. De aanvaller heeft al aangegeven verder te willen kijken: "Ik zal niet jaarlijks topscorer worden in een competitie, dus dit zou het moment voor een transfer kunnen zijn."