PSV vervangt Brood daags voor eerste training: ‘Trainer heeft grote invloed’

De technische staf van PSV voor aankomend seizoen begint vorm te krijgen. Nadat de titelverdediger eerder deze week al meldde dat Mark van Bommel Phillip Cocu opvolgt als hoofdtrainer, maakt het dinsdagavond via de officiële kanalen ook melding van de komst van Reinier Robbemond naar Eindhoven. Laatstgenoemde wordt als vervanger van Ruud Brood toegevoegd aan de technische staf, daags voor de eerste training van het nieuwe seizoen.

Brood fungeerde de afgelopen drie seizoenen bij PSV als rechterhand van Cocu, maar staat nu dus voor een vertrek. "De hoofdtrainer van PSV heeft vanzelfsprekend grote invloed op de staf waarmee hij werkt. We respecteren de wens van Mark en gaan met Ruud Brood in overleg om de zaken op een nette manier af te wikkelen", zo licht algemeen directeur Toon Gerbrands toe op de officiële website van de club.

Brood had halverwege juni nog laten weten bij PSV te blijven, maar na het vertrek van Cocu naar Fenerbahçe en de komst van Van Bommel, werd al gauw duidelijk dat er voor 55-jarige oefenmeester geen plek meer is in de technische staf van de club. Zijn positie wordt overgenomen door Robbemond, die het afgelopen seizoen nog enkele maanden hoofdcoach was van Willem II en de Tilburgse club uiteindelijk in de Eredivisie hield.

Of de technische staf van PSV nu ook compleet is, is vooralsnog onduidelijk. Zo zou Bert van Marwijk een kandidaat zijn om Van Bommel bij te gaan staan als assistent, maar daar heeft de club vooralsnog niets over gecommuniceerd. Eerder op de dag maakte PSV ook al melding van de terugkeer van Ernest Faber naar Eindhoven. Hij zat na zijn vertrek bij FC Groningen zonder club en gaat als hoofd jeugdopleiding aan de slag bij PSV.