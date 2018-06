Winnend Peru veroordeelt Van Marwijk en ‘Socceroos’ tot vierde plek

Australië en Peru hebben dinsdagmiddag in het Olympisch Stadion van Sochi hun laatste wedstrijd op het WK gespeeld. De ploeg van Bert van Marwijk, en diens rechterhand Mark van Bommel, had nog een kleine kans om de volgende ronde te bereiken, terwijl de Zuid-Amerikanen na nederlagen tegen Denemarken en Frankrijk al uitgeschakeld waren. Dankzij doelpunten van André Carrillo en Paolo Guerrero sloot Peru het WK echter toch nog af met de drie punten en een morele opsteker. De 0-2 zege van Los Incas veroordeelt Australië tot de laatste plaats in Groep C.

Om nog een kans te maken op het bereiken van de volgende ronde moest Australië in ieder geval zelf zien te winnen van Peru en hopen op een gunstig resultaat bij de wedstrijd tussen Denemarken en Frankrijk. Deze ambitie kreeg na achttien minuten spelen een flinke knauw toen Paolo Guerrero diep werd gestuurd, de spits een aantal tegenstanders bezighield en vervolgens Carrillo vond aan de andere kant van het strafschopgebied. De middenvelder aarzelde geen moment en schoot de bal in één keer uit de lucht langs Mathew Ryan.

De Socceroos liepen daarna achter de feiten aan en deden er alles aan om de nadelige marge nog voor de rust weer weg te poetsen. Tom Rogic mocht tien minuten na de openingstreffer uithalen, maar slaagde er niet om zijn schot de gewenste richting mee te geven. Vijf minuten voor rust was ook Trent Sainsbury met een kopbal die net naast ging gevaarlijk voor het doel van Pedro Gallese.

Na de onderbreking ging echter snel van kwaad tot erger voor de manschappen van Van Marwijk. Vijf minuten nadat scheidsrechter Sergei Karasev de tweede helft in gang had gezet mocht Edison Flores aan de linker kant opstomen, waarna de bal via een voet van een verdediger terechtkwam bij Guerrero en de 34-jarige talisman van de Peruvianen uit de draai voor zijn eerste WK-treffer tekende.

Van Marwijk probeerde daarna met het inbrengen van routinier Tim Cahill en dribbelaar Daniel Arzani het tij nog te keren en Australië voerde de druk op de ploeg van Feyenoorder Renato Tapia, die een halfuur voor tijd naar de kant ging, op. De grootste kansen vielen echter aan de overkant te noteren, aangezien een schot van Luis Advíncula maar net geblokt kon worden. Tien minuten voor tijd volgde ook nog een knal op de paal van Flores, die echter werd teruggefloten nadat Guerrero in de aanloop naar de kans buitenspel stond.