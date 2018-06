Denemarken en Frankrijk allebei ronde verder na salonremise

Het treffen tussen Denemarken en Frankrijk in de laatste groepswedstrijd is geëindigd in een onvervalste salonremise. Beide ploegen hadden voldoende aan een punt om de volgende ronde van het WK te bereiken. Het weinig spectaculaire duel in Moskou eindigde in 0-0, de eerste doelpuntloze remise van dit toernooi, waardoor Frankrijk groepswinnaar is en Denemarken tweede wordt in poule C.

Bij beide ploegen was het een en ander veranderd ten opzichte van de voorgaande wedstrijden. Zo verschenen onder meer Hugo Lloris, Paul Pogba en Kylian Mbappé bij Frankrijk niet aan de aftrap, terwijl bij de Denen Ajacied Lasse Schöne en Feyenoorder Nicolai Jörgensen in tegenstelling tot het duel met Australië (1-1) geen basisplaats hadden. Frankrijk had zich dankzij twee zeges op Australië (1-2) en Peru (1-0) al geplaatst voor de volgende ronde, terwijl Denemarken aan een punt genoeg had om zich te kwalificeren voor de tweede fase van het WK.

Andreas Cornelius vecht een duel uit met Presnel Kimpembe.

Het feit dat voor beide ploegen een gelijkspel volstond, zorgde voor een weinig spectaculair schouwspel in Moskou. In de eerste helft waren de kansen aan beide kanten op één hand te tellen. Zo werd Christian Eriksen bijna bediend door Andreas Cornelius, die Jörgensen bij de Denen verving in de punt van de aanval. De Franse doelman Steve Mandanda was echter tijdig zijn doel uit om een doelpunt van Eriksen te voorkomen. Aan de andere ondernam Ousmane Dembélé een weinig succesvolle poging.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het speelbeeld. Frankrijk had het meeste balbezit, maar toonde weinig intentie om het de Denen echt moeilijk te maken. Aan de andere kant zocht Denemarken bij vlagen wel de aanval, maar tot grote kansen kwam de ploeg van bondscoach Age Hareide amper. Een vrije trap en een schot van Eriksen zorgden voor gevaar, maar brachten Mandanda nooit echt in de problemen.

In de slotfase kwamen onder meer Kasper Dolberg, Viktor Fisher, Nabil Fekir en Kylian Mbappé nog in het veld, maar een spectaculaire slotfase kwam er niet meer. Fekir leverde nog een venijnig schot, dat werd gered door de Deense doelman Kasper Schmeichel. In de bloedeloze stand kwam in de slotminuten geen verandering meer, waardoor Frankrijk als groepswinnaar naar de volgende ronde gaat. Denemarken eindigt op plek twee en neemt het zodoende op tegen de winnaar van groep D, dat Kroatië lijkt te gaan worden.