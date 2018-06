Ten Hag: ‘Ik heb een wedstrijd als deze liever dan een kermiswedstrijd’

Ajax ging dinsdag in een besloten oefenwedstrijd met 3-1 onderuit tegen Preußen Münster, dat normaliter uitkomt in de 3.Liga. Trainer Erik ten Hag bracht voor en na rust twee verschillende elftallen in het veld en in de tweede helft speelden voornamelijk spelers van Jong Ajax. Ondanks de uitslag is de oefenmeester niet ontevreden.

“Onze eerste helft was in balbezit van een hoog niveau. We creëerden vier of vijf goede kansen en ik zag ook echt heel goed spel, tegen een ploeg die ‘laag’ staat. De eerste kans voor Preußen, uit een omschakelmoment, gaat erin, na een niet te missen kans voor ons”, zegt Ten Hag in gesprek met Ajax Life. Hij stelt dat Ajax bewust heeft gekozen voor een tegenstander die flink weerstand biedt.

“Eigenlijk kan het nooit te vroeg zijn om tegen een fanatieke, compact spelende ploeg aan te treden. Ik heb een wedstrijd als deze liever dan een kermiswedstrijd, hier kun je iets van leren. Zo'n ander potje speel je puur om ritme op te doen. We konden nu vol aan de bak, zijn uitgedaagd en getest”, vervolgt de oefenmeester. Ten Hag zag naar eigen zeggen ‘goede fases en situaties, gecombineerd met uitstekend positiespel’.

“Ik zag ballen tussen de linies, we vonden de derde man, er waren lopende mensen en zoals ik al zei, we creëerden vier of vijf goede kansen. Dat hebben we goed gedaan, alleen maken we slechts één doelpunt”, aldus Ten Hag, die vindt dat zijn ploeg in sommige situaties balvaster moest zijn. “Je moet niet op doel schieten als er zeven of acht man voor de bal staat, want dan kan het vijf tellen later voor je eigen doel gevaarlijk zijn. Het is goed om daar nu gelijk mee geconfronteerd te worden.”