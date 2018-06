Overmars geeft nog niet op: ‘Maar moeten wel een keer knoop doorhakken’

Lisandro Magallán liet zich enkele weken geleden al medisch keuren door Ajax, maar zijn overstap naar de Eredivisie is nog altijd niet afgerond. Boca Juniors wil eerst een vervanger voor de verdediger in huis halen voordat het Magallán definitief van de hand doet en is hier nog niet in geslaagd. Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft de hoop echter nog niet opgegeven.

“De club wil hem pas laten gaan als ze een alternatief voor hem hebben. Ik ga ervan uit dat het goed komt, maar op een bepaald punt moeten we natuurlijk wel een knoop doorhakken. We spelen volgende maand al belangrijke wedstrijden”, vertelt hij, doelend op het tweeluik in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz, aan het Algemeen Dagblad.

Verschillende Argentijnse media suggereerden afgelopen week dat Boca Magallán aan boord wil houden door hem een verbeterd contract voor te schotelen. Overmars ziet een dergelijk scenario echter niet gebeuren: “Daar ga ik niet vanuit”, is hij duidelijk. Ajax is in de tussentijd wel bezig met alternatieven en denkt onder meer aan Fabian Balbuena van Corinthians.

Naast Magallán werkt Overmars hard aan de komst van Dusan Tadic. Ajax is naar verluidt persoonlijk al rond met de ex-speler van FC Groningen en FC Twente, maar is er nog niet helemaal uit met Southampton. De sportbestuurder heeft echter goede hoop dat de deal snel afgerond kan worden: “Ik verwacht hem binnenkort, maar voorlopig speelt hij nog met Servie op het WK.”